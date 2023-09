Dopo il triplice fischio di Matteo Marcenaro, il match winner di Empoli-Inter Federico Dimarco arriva davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare a caldo quanto accaduto quest'oggi al Castellani: "Penso sia stata una partita non facile, siamo partiti bene ma siamo calati a fine primo tempo. Per fortuna abbiamo trovato il gol che vale tre punti importantissimi".

Questo è uno dei gol più belli mai fatti?

"Insieme a quello fatto col Verona contro il Torino, forse... Ho visto la palla uscire, l'ho presa ed è entrata. Meno male".

Sei al punto più alto della tua carriera, se ripensi alla fatica fatta qual è il pensiero che ti viene oggi?

"L'unica cosa di cui sono contento è che sono orgoglioso di quanto fatto. Da quando sono uscito dalle giovanili Inter ad oggi è uno dei punti più alti della carriera".

Quanto ti piacerebbe continuare la tua storia con l'Inter?

"Penso non ci siano altre risposte oltre alla mia volontà di rinnovo. Non vedo problemi".

