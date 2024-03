Dopo l’analisi fatta in conferenza, Federico Dimarco ha presentato la sfida di domani contro l’Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Domani sera di insidie ce ne saranno tante. L'unico errore che non dobbiamo fare è entrare in campo con una mentalità diversa dalla nostra quindi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso in queste partite".

L’Atletico qui sarà diverso. Sarete pronti?

"Conosciamo il valore dell’Atletico, il pubblico sappiamo che spinge. Ma sappiamo anche la loro forza e la loro storia europea".

Tutti dicono che l’Inter è tra le più forti d’Europa. Vi sentite così?

"Diciamo che è sempre il campo che parla e vediamo di fare parlare lui perché le chiacchiere le porta via il vento".

