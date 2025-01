L'Inter continua a programmare il futuro. E mentre nell'attuale sessione di mercato i movimenti di Viale della Liberazione non sono molti, specie in entrata, il club di Viale della Liberazione si porta avanti per la prossima sessione di calciomercato. L'intento di Marotta e compagnia è quella di svecchiare la rosa, nella fattispecie la difesa, reparto che necessita più di tutti uno svecchiamento per via dell'attuale condizione fisica di Francesco Acerbi, la cui stagione è stata fin qui falcidiata dagli infortuni, e dell'età anagrafica di Stefan de Vrij.

Elementi che hanno spinto la dirigenza interista a porre l'attenzione su due calciatori del Bologna: Jhon Lucumí e Sam Beukema. A svelarlo è Gianlucadimarzio.com che conferma inoltre l'interesse nerazzurro per il gioiellino del Como Nico Paz, argentino sul quale l'Inter ha messo gli occhi addosso già da tempo e ancora centro gravitazionale dei pensieri di Marotta, Ausilio e Zanetti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!