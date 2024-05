Poco dopo aver diramato la lista definitiva dei 26 convocati della Nazionale olandese che prenderanno parte alla spedizione a Euro 2024, Ronald Koeman, ct Orange, ha motivato alcune sue scelte, come, ad esempio, quella di aggregare Stefan de Vrij dopo una stagione in cui ha recitato la sua parte da protagonista, pur partendo dietro Francesco Acerbi nelle gerarchie di Simone Inzaghi: "E' un giocatore che gioca regolarmente ai massimi livelli - le parole dell'ex Barcellona. e Ajax -. Wijnaldum meno, ma è super in forma e, inoltre, ha caratteristiche che non abbiamo in rosa. Anche Zirkzee avrebbe essere dei nostri, se fosse stato in forma".