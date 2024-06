"Sorprende che il progetto realizzato da WeBuild dopo 100 giorni di attesa sia stato presentato in gran segreto, ma annunciando anticipatamente alla stampa che ci sarebbe stato un incontro nelle stanze del sindaco che lo ha definito straordinario" ha detto il consigliere comunale di Milano, Alessandro De Chirico a proposito del progetto di riqualificazione di San Siro di WeBuild.

"Da quello che ho potuto leggere non ci sono grandi novità rispetto allo studio elaborato da Arco Associati e dall’architetto Fenyves, senza però che nessuno dei professionisti che hanno contribuito a far ripartire il dialogo tra Comune e squadre sia stato coinvolto. Spiace che anche Sala sia stato così poco elegante nonostante i miei ripetuti inviti. Mi aspetto che già settimana prossima venga convocata una commissione trigiunta, come avvenne lo scorso gennaio, per poter esprimere un parere sul lavoro svolto e fare eventuali proposte migliorative".