"Sono molto contento, abbiamo raggiunto una finale e non è cosa di tutti gli anni. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara, poi prepareremo la finale. Ringrazio il Manchester United perché se sono la persona che sono è anche per loro. Oggi sono dell'Inter e dò tutto per l'Inter". Così Matteo Darmian ai microfoni di Sky UK al termine della partita vinta contro il Milan ieri sera.