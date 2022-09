“Sicuramente dopo il vantaggio potevamo gestire meglio la partita“. Esordisce così Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta subita nel derby contro il Milan: “Siamo andati un po’ in difficoltà e abbiamo concesso due gol evitabili, poi c’è stato lo spirito per provare a riprenderla, ma non ci siamo riusciti. Sicuramente dobbiamo riacquisire lo spirito di non prendere gol a tutti i costi. Sappiamo che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza soprattutto nelle grandi partite”.