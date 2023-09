"Non sono riuscito a vedere la partita, ma da quello che leggo il problema è stato principalmente la stanchezza". Così Stephane Dalmat dal sui profilo Instagram parla del ko dell'Inter contro il Sassuolo. "Prima del match avevo avvisato sulla pericolosità dell'avversario, peccato che tutte le altre abbiano vinto - ha detto il francese -. Ora non bisogna dimenticare quanto fatto precedentemente, ma bisogna essere più umili sapendo che non si possono vincere tutte le partite.

Non bisogna essere arrabbiati con la squadra che evidentemente è un po' stanca: sono momenti che attraversano tutti, l'importante ora è riposare e riavviare il motore. Non sono deluso, so che può succedere. Ora è il momento di stare vicini all'Inter".