"Le big della Champions? Poche squadre sono più forti dell’Inter". Lo afferma con sicurezza Stephane Dalmat, ospite su TvPlay all'indomani della preziosa vittoria dei nerazzurri sull'Arsenal a San Siro: "Mi piace il Barcellona, il Real ha perso un ottimo calciatore come Kroos. Il Bayern, secondo me, non è più forte dell’Inter", prosegue l'ex centrocampista.

Il francese si concentra poi anche sui due connazionali che vestono il nerazzurro, partendo da Pavard: "È difficile confermarsi nel calcio, di stagione in stagione. È vero quest’anno sta avendo qualche difficoltà ma sono sicuro che tornerà ai suoi livelli al più presto. Thuram? Io lo dissi anche l’anno scorso quando firmò per l’Inter. È veramente forte, riesce a completare il gioco dell’Inter".

Poi si torna indietro nel tempo: "Le lacrime del 5 maggio di alcuni calciatori dell’Inter erano finte? No, dico di no. È stata una giornata particolare. Penso che abbiamo avuto la partita di vincere, dovevamo farlo con il Chievo nella giornata prima. Contro la Lazio, secondo me, abbiamo avuto paura di vincere".

