L'avventura di Ionut Radu all'Inter è finita e il portiere ha deciso dove giocherà nella prossima stagione. Mentre in Italia si è parlato anche dell'ipotesi Sampdoria, dalla Romania sono sicuri: il classe 1997 ha scelto di tornare in Ligue 1 e di vestire la maglia del Nantes. Questo quanto riferiscono i colleghi di Prosport.

Per Radu si tratterebbe di una nuova esperienza in Francia dopo l'avventura in prestito all'Auxerre. Il suo contratto con l'Inter andrà in scadenza nel 2025 e l'intenzione del club è di cedere subito il portiere e di incassare una somma per il trasferimento a titolo definitivo.

