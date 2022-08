Il futuro di Lucien Agoumé potrebbe essere ancora in Ligue 1. Come riportato da Ouest France, l’ex centrocampista del Brest, rientrato ora all’Inter dopo il prestito è finito nel mirino di Troyes, Reims e Lorient. Lo scorso anno per Agoumé, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2025, 30 presenze complessive con la casacca del Brest, che non gli sono però valse il riscatto. Adesso ci sono tre nuovi club sulle sue tracce, tutti e tre però interessati solamente al prestito per una stagione.