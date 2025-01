L'Inter fa sul serio per Petar Sucic. Dopo le voci italiane sui primi sondaggio del club nerazzurro con la Dinamo Zagabria, dalla Croazia confermano che l'interesse è forte e che l'offerta potrebbe presto arrivare in forma ufficiale.

"Quello che hanno scritto i media italiani secondo cui l'Inter è seriamente interessata a Sucic non è un colpo a vuoto - assicura ai microfoni di Jutarnji il giornalista di Sportske novosti, Tomislav Juranović -. Penso che le trattative avranno luogo nei prossimi giorni. L'Inter arriva con soldi grossi, con un piano di sviluppo serio per Sucic, e forse ci sarebbe la possibilità di un acquisto oppure la possibilità di chiudere subito la trattativa, anche se il giocatore resterebbe alla Dinamo fino alla fine della stagione. Ma si può chiudere anche a fine stagione. Resta da vedere come reagirà la dirigenza della Dinamo, che dovrebbe trattare oltre i tre milioni di euro. Ma a giudicare dalle nostre fonti italiane l'offerta dovrebbe ammontare a circa 15 milioni di euro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!