Prime parole da nuovo giocatore dell'Internacional de Porto Alegre per Henrique Dalbert, tornato in Brasile dopo un'esperienza poco felice all'Inter. Il terzino verdeoro, nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Mi sento molto bene fisicamente, sono già guarito al 100%. Ero pronto anche per giocare a febbraio, marzo, ma non ho giocato per altre situazioni. Però ho sempre lavorato, anche col contratto scaduto. Oggi mi sento bene, il ginocchio è recuperato, se il mister avrà bisogno sarò pronto.

Non ho ancora parlato con l'allenatore Eduardo Coudet, ho avuto pochi contatti perché stavo facendo dei test. Parleremo del mio impiego in campo, indipendentemente da quello che vorrà da me, dipenderà da lui. Farò del mio meglio, rispetterò i miei compagni e cercherò i miei spazi”, ha detto-