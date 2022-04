Finalmente oggi si è rivisto Brozovic allenarsi in gruppo. Parzialmente, ma il croato corre spedito verso la convocazione (e una maglia da titolare) per il match di domenica sera contro la Juventus. Più difficile, ma non impossibile, vedere a Torino anche De Vrij: l'olandese ancora oggi ha svolto una seduta differenziata, ma non ha perso le speranze di essere convocato e i prossimi due giorni saranno decisivi in tal senso.

Ad Appiano si sono allenati anche Correa e Vecino, mentre Sanchez e Vidal si rivedranno soltanto domani al centro sportivo nerazzurro.