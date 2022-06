Nelle ore in cui alcuni media hanno scritto della freddezza dei suoi rapporti con la Juve per il presunto 'no' al rinnovo col club fino al 2023 a cifre più basse rispetto a quelle pattuite, Juan Cuadrado decide di rompere il silenzio scrivendo su Twitter una precisazione importante: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta perché mai c’è stata una trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni", il messaggio chiarificatore del colombiano, segnalato come obiettivo di mercato dell'Inter.