Concluso l'iter di visite mediche e dopo la visita in sede Inter dove sta ancora firmando le ultime pratiche burocratiche prima dell'ufficialità, Juan Cuadrado raggiungerà il ritiro di Inzaghi già in serata come fa sapere Gianluca Di Marzio. Il colombiano dunque già questa sera si unirà al resto dei nuovi compani, già ad Appiano Gentile. Questa sera dunque comincerà a familiarizzare con quella che sarà la sua nuova casa per la stagione in arrivo. Domani il primo giorno di allenamento.

