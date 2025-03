Dopo la partita di Champions League vissuta da opinionista Prime Video, Julio Cruz è stato intervistato da Feyenoord ONE per parlare del suo ritorno a Rotterdam e del suo passato con la maglia biancorossa: "Questa città è cambiata enormemente. È diventata bella. Mi sono sentito il benvenuto e lo sono ancora. Sono persone diverse, ma il sostegno rimane altrettanto caloroso".

I Paesi Bassi e l'Italia, nello specifico l'Inter, tappe fondamentali della sua carriera: "Il Feyenoord e l'Inter sono speciali per me. Le squadre provengono da due luoghi importanti del mio passato da calciatore professionista, con cui ho giocato in Champions League. Sia con il Feyenoord che con l'Inter". Per il Jardinero, però, fare una scelta tra le due squadre è una pratica impensabile: "No, non è possibile, il mio cuore è diviso", conclude l'intervista l'argentino ridendo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!