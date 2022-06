Kristjan Asllani è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il centrocampista lascerà l'Empoli nei prossimi giorni, come confermato dallo stesso presidente del club toscano, Fabrizio Corsi: "Pochi giorni fa ci siamo visti con il babbo di Kristjan - racconta sulle frequenze di Radio Sportiva -. Traspariva la felicità, ma anche grande dispiacere nel lasciare la nostra realtà, dove è da quando ha otto anni. Ci siamo lasciati con emozione e commozione, ora farà un percorso per dimostrare di essere all’altezza dell’Inter. Sarà un’emozione vederlo giocare in Champions League. Il pensiero va a mio padre che prese Benito Lorenzi a Empoli e poi lo accompagnò all’Inter”.