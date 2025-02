L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale della Coppa Italia 2024/25. Inter-Lazio, in programma domani sera a San Siro, sarà diretta da Michael Fabbri. L'arbitro della sezione di Ravenna avrà come assistenti Imperiale e Capaldo, con Pezzuto nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Daniele Chiffi, coadiuvato da Aureliano.

Le designazioni arbitrali dei quarti di Coppa Italia:

INTER – LAZIO Martedì 25/02 h.21.00

FABBRI

IMPERIALE – CAPALDO

IV: PEZZUTO

VAR: CHIFFI

AVAR: AURELIANO

JUVENTUS – EMPOLI Mercoledì 26/02 h.21.00

FOURNEAU

BERTI – DI IORIO

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

