Lautaro Martinez è la punta di diamante dell'undici ideale della Copa America 2024, vinta dall'Argentina grazie a un gol in finale proprio di Lautaro Martinez, capocannoniere del torneo con cinque gol. In attacco, assieme al bomber dell'Inter, spazio al brasiliano Raphinha e a Lionel Messi. In mezzo al campo trio formato da James Rodriguez, Ugarte e Rodrigo De Paul. In difesa, davanti al Dibu Martinez, linea a quattro composta da Hincapie, Sanchez, Romero, Johnston.

El equipo de la CONMEBOL Copa America™️ 2024, elegido por el Grupo de Estudio Táctico (GET). @pumafootball junto al equipo del torneo pic.twitter.com/r7kXBuHXgG — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 31, 2024

