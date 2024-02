Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò si è così espresso sulla prova dell'Inter contro l'Atletico Madrid: "A volte dimentichiamo che Arnautovic ci fosse anche nel 2010 e di come la sua personalità fosse probabilmente esagerata per quelli che erano i suoi mezzi all’epoca. Sembra quasi ci sia una legge di contrappasso. Ora che i suoi mezzi sono accertati, perché ha una carriera che parla per lui, s’intimidisce davanti alla porta. L’Inter al ritorno deve stare attenta perché la partita è tutt’altro che chiusa".

