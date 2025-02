Lunga chiacchierata del presidente del Como, Mirwan Suwarso, con i colleghi di Sky Sport ai quali il numero uno dei lariani risponde su Nico Paz, gioiellino dei biancoblu sul quale ha messo gli occhi anche l'Inter.

Ci sono stati anche rumors su diversi grandi calciatori: Theo Hernandez e Rashford, giusto per citarne due. Ci racconta com'è andata?

"Abbiamo provato a fare il massimo per dare al nostro allenatore i giocatori di cui aveva bisogno per il suo tipo di calcio. Avete letto di molti nomi... Beh non tutti tutti, ma molti erano veri. Siamo stati vicini a tanti calciatori, alcuni dei quali non sono usciti. Sì, ci abbiamo provato, ma siamo anche consapevoli di essere un club piccolo, quindi c'è gente che non ci prende ancora sul serio. Quando questi grandi nomi sentono parlare del Como, dicono 'no, io voglio giocare in Champions League'. Questo ha senso, capiamo bene cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Noi sogniamo. Quindi sì, speriamo che un giorno questo club possa essere competitivo. Per esempio, tutti noi vogliamo che Nico Paz possa rimanere con noi... per sempre se possibile. Tutti vogliamo che Cesc resti qui per sempre, noi vogliamo restare qui per sempre. L'ambizione deve essere forte, poi le cose cambiano: questa è la vita. Noi dobbiamo essere bravi a gestire i problemi che sorgeranno. Io mi sono sposato tre volte, se tutto fosse andato bene lo avrei fatto solo una!”.

Ha citato Nico Paz. È realmente possibile che rimanga qui, nonostante il Real Madrid e tutti i grandi club che lo seguono?

"Nico è un calciatore molto ambizioso, un grande giocatore. Se noi riusciamo a mantenerci al livello con la sua ambizione, speriamo di poterlo trattenere. Dobbiamo essere realisti: un ragazzo come lui, se continua a migliorare, merita di giocare in uno dei palcoscenici più importanti del mondo. E noi stiamo provando a essere all'altezza: ecco perché facciamo quello che vedete oggi, anche noi siamo ambiziosi. Non vale solo per Nico, speriamo che le nostre ambizioni e quelle dei calciatori che arrivano qui possano crescere insieme fino a diventare realtà. Questo è il nostro sogno. Io penso che ci saranno tanti grandi nomi che usciranno dal Como. Non pensiamo solo a quelli che possiamo portare qui, ma spero ce ne saranno altri che potremo creare qui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!