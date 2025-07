Incredibili novità di calciomercato. Dopo il contatto di ieri tra Inter e Galatasaray, ora Calhanoglu è vicino alla permanenza in nerazzurro. Come cambia la strategia nerazzurra ora sul mercato? La priorità resta il difensore, Buchanan libera spazio e porta soldi: ripartirà dal Sassuolo. Novità anche per Francesco Pio Esposito.