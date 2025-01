Nella classifica redatta nei giorni scorsi dal Guardian relativa ai 100 migliori giocatori del mondo, Nicolò Barella, con la sua 46esima posizione, è il numero uno per quel che riguarda i calciatori italiani. "La scorsa stagione non è stata la più facile per Barella, che ha ammesso in una recente intervista di aver iniziato a sentirsi isolato tra le critiche alla sua prestazione", sottolinea il quotidiano britannico che aggiunge: "Il suo contributo al gol è diminuito e, nonostante abbia segnato nella partita di apertura dell'Italia nel torneo, non è stato in grado di salvare il suo paese da una brutta prestazione a Euro 2024".

Il 2024 di Barella però non è stato solo ombre, anzi: "Nicolo è rimasto una componente indispensabile del centrocampo vincitore del titolo dell'Inter e ha cercato di riconquistare la sua forma migliore all'inizio di questa campagna, offrendo prestazioni eccezionali contro probabili rivali del titolo. Nonostante sia scivolato un po' più in basso nella nostra lista, rimane il nostro italiano più quotato".

