L'Inter se la vedrà con il Benfica ai quarti di finale di Champions League. La gara di andata si giocherà martedì 11 aprile in Portogallo, mentre il match di ritorno andrà in scena mercoledì 19 aprile a San Siro. Ma dove sarà possibile seguire i nerazzurri? Ecco il programma tv nel dettaglio.

La programmazione completa per le gare di andata:

Martedì 11 aprile 2023, ore 21.00 – Benfica-Inter (Sky, NOW, Canale 5);

Martedì 11 aprile 2023, ore 21.00 – Manchester City-Bayern Monaco (Sky, NOW, Infinity+);

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 21.00 – Real Madrid-Chelsea (Sky, NOW, Infinity+);

Mercoledì 12 aprile 2023, ore 21.00 – Milan-Napoli (Amazon Prime Video);