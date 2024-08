In attesa del sorteggio della prima fase che avverrà giovedì 29 agosto, sono praticamente ufficiali le fasce nelle quali saranno inserite le 36 squadre partecipanti. Certa la presenza dell'Inter in prima fascia, grazie all’eliminazione dei Glasgow Rangers per mano della Dynamo Kiev il Milan si è garantito il posto in seconda fascia con Juventus e Atalanta, mentre il debuttante (a livello di Champions) Bologna sarà inserito in quarta fascia.

