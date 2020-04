Due strade per la difesa nerazzurra. In vista del prossimo mercato, l'Inter - secondo il Corriere dello Sport - dovrebbe bloccare Marash Kumbulla e rilevare a parametro zero Jan Vertonghen. Il belga arriverebbe a zero dal Tottenham, con il quale ormai la storia pare al capolinea. C'è anche l'Ajax su di lui, società in cui è esploso prima di approdare in Inghilterra. Vertonghen prenderebbe il posto di Godin, destinato proprio agli Spurs di Mourinho.

Per quanto riguarda l'albanese, invece, il Corsport ipotizza una strategia chiara dei nerazzurri: prenderlo subito, anche grazie ai rinnovi dei prestiti di Dimarco e Salcedo all'Hellas Verona, e lasciarlo un altro anno a maturare alle dipendenze di Juric. Costo del cartellino vicino ai 20 milioni, meno rispetto a prima del virus.