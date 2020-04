Il Corriere dello Sport parla di Mauro Icardi e di un eventuale suo approdo al Milan. Matrimonio quasi impossibile, viste le cifre (circ 100 milioni in tutto) e la condizione del club rossonero, ma è uno scenario che il quotidiano romano non intende accantonare. Le certezze sono tre: Icardi non intende restare al Psg, Wanda lo rivuole in Serie A e Zhang non pare disposto ad accontentare la coppia in chiave Juventus anche se un reintegro nel gruppo di Conte è da escludere. E allora? Allora ecco aprirsi l'ipotesi Milan.

Secondo il Corsport, Paul e Gordon Singer intendono investire nel club e sanno che bisognerà investire per il rilancio: la figura di Icardi potrebbe essere fondamentale anche in ottica sponsorizzazioni. E poi viene sottolineato come per la panchina è tornato in auge il nome di Luciano Spalletti con cui Maurito, a parte gli screzi dell'ultima parte in nerazzurro, ha disputato la sua miglior stagione in assoluto a livello di gol (29 reti nel 2017/18). Si ritroveranno in rossonero?