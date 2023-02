Analisi infuocata come di consueto per Antonio Cassano negli studi della ‘Bobo TV’. L’ex attaccante è particolarmente critico verso l’Inter e soprattutto verso Simone Inzaghi dopo il ko subito contro il Bologna: “L’analisi sull’Inter secondo me è molto facile da fare, il problema più grande è l’allenatore. Quando vince le partite è perché i giocatori si motivano da soli, quando l’allenatore deve dare qualcosa in più si vede che quel qualcosa manca. La Juve e l’Inter sono di gran lunga le squadre più forti, ma si vede la differenza ad esempio tra Spalletti e Inzaghi. Inzaghi ha una Ferrari e la fa andare piano, Spalletti ha un’Audi e la fa andare a mille all’ora. Inzaghi non riesce a motivare e andare quel qualcosa in più. Il calcio si è evoluto e devi saper dare qualcosa in più, il Bologna ha giocato sempre nella metà campo dell’Inter”.

Poi l’attacco al CEO Giuseppe Marotta: “Marotta invece di andare a parlare nelle tv, che quando lo fa spara cagate, a fine stagione deve dare il benservito all’allenatore. Lo scorso anno ha perso lo Scudetto contro un Milan molto meno forte, quest’anno è a -18 da una squadra che ha un monte ingaggi molto più basso. Confermerei Inzaghi solo se vince la Champions e da interista spero che lo faccia, altrimenti bisogna dargli il benservito. Il problema grande dell’Inter è che se i giocatori non sanno da che parte sono girati la colpa è dell’allenatore. L’ho sempre stimato, è un bravo ragazzo ed è educato, ma a un certo punto bisogna dire le cose come stanno. Non scherziamo, o vince la Champions oppure arrivederci e grazie. Non posso pensare che la mia squadra a febbraio abbia sette partite perse”.