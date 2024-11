Antonio Cassano ha parlato di Inter-Lipsia sulle frequenze di Viva El Futbol: "Partita di poca qualità, non mi sono emozionato. I nerazzurri hanno fatto qualcosina in più, ma è stata una gara che non mi ha dato niente. Mi sembrava una partita del giovedì con poco ritmo. Partita molle, quest'Inter non basta agli ottavi di finale. Inizierà un'altra competizione", ha commentato.