Antonio Cassano si toglie il cappello di fronte alla prestazione sfoderata sabato scorso da Marko Arnautovic, grande protagonista nella vittoria dell'Inter sul Cagliari con un gol, un assist e tante altre giocate preziose: "Io tempo fa dissi che era molto più forte di Kean, ho sempre avuto un debole per questo ragazzo qua - la premessa di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. E' geniale, ha espresso il 50% del suo talento in carriera. Mi ricorda un Ibra in piccolo, guarda l'assist stratosferico che ha fatto a Lautaro l'altro giorno: nel gol dell'1-0 ha unito la qualità alla potenza. Sono convinto che dandogli tanta fiducia, diventa un giocatore fantastico. Per me contro Vlahovic vince 10-0, al massimo del potenziale mi piace molto più lui che Thuram. Lo dico da una vita, anche quando giocava in Olanda. Fisicamente è un animale, calcia col destro e col sinistro, in più può giocare unica punto e in coppia. E' fenomenale".

