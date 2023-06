Ultima di campionato per il Sassuolo, da qualche minuto in campo contro la Fiorentina. L'amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, presentatosi ai microfoni DAZN prima del fischio d'inizio del match, ha risposto anche su Davide Frattesi: "Berardi è la nostra bandiera e il desiderio è di continuare con lui anche nei prossimi anni. Sento che tante italiane si sono avvicinate a Frattesi, ma non parlando con noi. L'unico mercato per Frattesi è quello di Premier: abbiamo avuto qualche contatto".

