"Ho sensazioni molto positive. È una grande opportunità, arrivo in un club molto grande, dove la gente vive con grande passione. Sono molto contento di essere qui e di poter far parte di questo grande club". Comincia così la prima intervista da giocatore dell'Olympique Marsiglia di Valentin Carboni, protagonista di una chiacchierata ai canali ufficiali del club francese.

"So che il Marsiglia è un grande club che ha vinto molti trofei, come la Champions League, e che ha una tifoseria incredibile, con molta gente che segue la squadra allo stadio a ogni partita - ha aggiunto il fantasista argentino, arrivato in prestito con riscatto e controriscatto dall'Inter -. Per me è molto importante sentire l'amore e la passione dei tifosi, sono una parte essenziale di questo club. Ho parlato con Balerdi (difensore argentino dell'OM, ndr), ha cercato di convincermi a venire qui: abbiamo condiviso la stessa stanza prima della Copa America con la Nazionale. Abbiamo creato un bel rapporto, una bella amicizia: lui è un bravo ragazzo, oltre a essere un bravissimo calciatore. Sono contento di poterlo raggiungere qui. Oltre a lui conosco altri argentini che hanno giocato qui come Lucho Gonzalez, Gabriel Heinze e Luca Ocampos. Tanti grandi giocatori sono passati da qui. De Zerbi? Mi ha chiamato prima che l'affare si concludesse. È un grande allenatore, sicuramente imparerò molto, crescerò come calciatore. Ho sempre ammirato le sue squadre, ho sempre voluto un allenatore del genere per il mio gioco. Darò li meglio di me per la squadra".

