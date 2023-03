Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, l’allenatore Fabio Capello parla così del momento vissuto dall’Inter, che oggi ha vinto agevolmente la partita contro il Lecce: “Lautaro è giustamente capitano dell’Inter, è un giocatore che merita tutto quello che sta facendo in questo momento. Lui si sente interista ed è importante, anche perché credo che avrà tantissime offerte, ma ora è il vero leader e fa capire ai compagni quello che bisogna fare in campo, vedo che ogni tanto li riprende anche se sbagliano. È un giocatore fondamentale per l’inter che non può essere messo in discussione, si muover per la squadra e non solo per l’egoismo di fare gol.