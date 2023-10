Hakan Çalhanoglu è a un passo dall'eguagliare il record di gol segnati in Serie A da un giocatore turco. Come evidenziato da Opta, infatti, in caso in cui il centrocampista dell'Inter mettesse la sua firma nel match di domenica contro la Roma aggancerebbe Sükrü Gülesin che tra 1950 e 1953 era arrivato a quota 36 realizzazioni nel campionato italiano tra Lazio e Palermo.

