Davide Calabria è protagonista dell'intervista odierna Radio Tv Serie A. Nel corso della chiacchierata parla dello scudetto conquistato due anni fa e indica più momenti come cardine per la vittoria finale. "Ce ne sono stati più di uno. Il primo cambio è stato l'anno prima con l'Atalanta, abbiamo preso una batosta a Bergamo. Poi il derby quando abbiamo vinto e ci ha dato una spinta in più, ma anche la partita rocambolesca a San Siro con lo Spezia in cui ci annullarono un gol. Anche qualche litigio a Milanello, qualche momento di confronto che è fondamentale per ricompattare la stagione.

Quest'anno il tricolore potrebbe finire dalla parte opposta del Naviglio. "Noi volevamo vincere, penso che si debba però essere anche lucidi - dice -. L'Inter sta facendo un torneo fuori dal comune, con numeri incredibili. Dobbiamo essere onesti e bravi a dire "bravi". Il nostro campionato lo stiamo facendo alla grande, abbiamo il ritmo di quello dello scudetto. Non possono esserci paragoni ma nemmeno misure troppo diverse. Scudetto Inter nel derby fa inorridire? Abbastanza, ma noi vogliamo vincerle tutte così non accadrà".

