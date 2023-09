Arriva dalla Francia la notizia di un nuovo grave infortunio che coinvolge un calciatore: la tegola cade sulla testa del Monaco che rischia di perdere per diverso tempo il proprio terzino sinistro Caio Henrique. Il club del Principato comunica infatti che il giocatore brasiliano ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro con interessamento del legamento crociato anteriore in fase di valutazione. Da capire se il giocatore sarà operato, ma pare certo che lo stop sarà di diversi mesi. Caio Henrique vede anche compromessa la sua presenza nelle partite della Nazionale brasiliana di ottobre contro Venezuela e Uruguay; a questo punto, potrebbe tornare in gioco l'interista Carlos Augusto, inizialmente non considerato dal ct della Seleçao Fernando Diniz.

