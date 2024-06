Intervenendo in conferenza stampa all'Unipol Domus, Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha fatto il punto della situazione proiettandosi anche a quelle che saranno le mosse di mercato del club sardo, tra campo e panchina. A proposito del rettangolo verde, il dirigente ha annunciato come sono stati risolte le questioni legati ai vari prestiti: "Non abbiamo esercitato il diritto di riscatto per Petagna, Shomurodov e Oristanio, ma con l'Inter abbiamo parlato della possibilità di riavere quest'ultimo. Per Mina abbiamo esercitato l'opzione di rinnovo contrattuale".

