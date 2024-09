Intervistato da Sportitalia a margine del Thinking Football Summit, l'ex difensore dell'Inter Nicolas Burdisso ha presentato l'ultimo arrivo in casa nerazzurra, il connazionale Tomas Palacios: "L'ho seguito poco, quindi non mi posso sbilanciare tanto. So che ha una grandissima potenzialità specie a livello tecnico e non è poco. Arriva in una realtà molto competitiva come l'Inter, ma sono sicuro che sarà agevolato dal vedere la storia dell'Inter con gli argentini, specie con Lautaro Martinez che è capitano. L'Inter ha difensori forti, lui ha in Alessandro Bastoni uno specchio da guardare e questo lo aiuterà. Si tratta di un percorso normale in una società con le idee chiare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!