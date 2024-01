Bruce Arena, 72 anni, ex ct degli Stati Uniti e in passato allenatore dei New England Revolution racconta a La Gazzetta dello Sport del suo ex allievo Tajon Buchanan, che ha allenato proprio in New England.

"Non ho dubbi sul suo valore - dice - L’Inter ha il sistema di gioco adatto. Lui è molto forte nell’uno contro uno, gli piace superare in velocità il difensore che lo marca e, se c’è una cosa in cui è molto migliorato, è l’assist. Certo, dovrà adattarsi. Problemi di adattamento? No, penso che vi stupirà, ma un periodo di adattamento è necessario: all’Inter serve molta disciplina tattica e sacrificio in difesa. Tutte cose che potrà imparare. La voglia di imparare non gli manca di certo, e anche il coraggio di rischiare".

Arena smentisce che il ragazzo abbia un carattere troppo introverso: "Una volta che conosce l’ambiente, si apre e sarà così anche a Milano. Magari è un po’ silenzioso all’inizio, ma è davvero un ragazzo figlio di questi tempi. Un ragazzo aperto alle sfide e curioso di viaggiare per il mondo".