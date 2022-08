Gleison Bremer è stato uno dei nomi al centro del mercato estivo. In un'intervista esclusiva a Dazn ha parlato anche delle tante voci che lo hanno dato come a un passo dall'Inter. "Voi giornalisti avete parlando di più di questo. Io stavo parlando con tante società, magari mi sono avvicinato di più ad altre squadre italiane, ma non è cambiato tutto così. Sapevo che sarei andato via, non sapevo dove. Mi trovo bene alla Juventus", ha risposto.