"Sogno realizzato". Carlos Augusto descrive con solo due parole ma cariche di significato l'emozione provata all'Estadio Centenario di Montevideo, dove ha fatto il suo esordio assoluto con la Nazionale brasiliana nel match valido per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. Un traguardo importante nella carriera del laterale interista, che però non vuole porsi limiti, come si evince dalla seconda parte del messaggio postato su Instagram: "Alla ricerca di altro...".