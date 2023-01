Anche Borja Valero, in collegamento con DAZN, esprime la sua opinione sulla questione Milan Skriniar: "Skriniar penso sia fondamentale per Simone Inzaghi fino a fine stagione, non ci sono dubbi. L'Inter si è ritrovata a un bivio complicato: prendere soldi ora e coprire con un altro giocatore o godersi un giocatore fondamentale fino a giugno e lasciarlo andare a zero.