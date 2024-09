L'Inter non ha più affrontato avversari in Premier League dalla finale di Champions League del 2023, la sfida contro il Manchester City che mercoledì all'Etihad Stadium rivivrà il suo revival nella prima giornata della competizione. L'ultima partita dell'Inter in Inghilterra è stata una vittoria per 1-0 sul Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2021/22, con la rete di Lautaro Martinez. Un successo che purtroppo non è bastato a evitare l'eliminazione diretta dopo la sconfitta interna per 0-2 patita a San Siro nella prima partita.

La vittoria contro il Liverpool è stata la prima dell'Inter contro una squadra inglese al di fuori di Milano dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Chelsea negli ottavi di finale della Champions League 2009/10 e ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive. L'Inter ha ottenuto sette vittorie nelle ultime 13 partite contro squadre di Premier League, perdendo le altre sei.

