A margine del successo ottenuto dal Bologna sulla Samp, Riccardo Bigon ha tracciato un bilancio della stagione della squadra di Sinisa Mihajlovic a sei giornate dalla fine del campionato, non nascondendo una punta di delusione: "Tutti sognavamo, speravamo in un'annata un po' più importante - l'ammissione del ds rossoblu a Sky Sport -. Poi le stagioni vanno viste nel loro complesso, magari alla fine. Abbiamo chiuso il girone di andata con 27 punti, vincendo 3-0 in casa del Sassuolo e facendo il record degli ultimi 20 anni del Bologna. Abbiamo fatto una settimana di vacanza a Natale e siamo rientrati con dieci positivi. Abbiamo chiesto la sospensione della partita contro l'Inter, ci hanno messo cinque giorni in quarantena e poi ci hanno fissato la trasferta di Cagliari. Lì è iniziata una fase di sconfitte all'ultimo minuto e infortuni. Quello è stato un momento dove pensavamo di proseguire il percorso e purtroppo si è fermato un po'. Siamo dispiaciuti di questo, dovevamo fare qualcosa di più per venire fuori dal quel momento ma non è stato facile".