Continua la vendita dei biglietti per Inter-Juventus in programma il prossimo 27 ottobre alle 18. Come comunicato dal sito ufficiale della società, da oggi alle 12 parte la terza fase, dedicata ai possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 7 ottobre 2024. Si potranno infatti acquistare fino a 2 biglietti, per sé e/o amici interisti. La vendita si concluderà oggi a mezzanotte.

Domani dalle 12 a mezzanotte si aprirà la vendita libera per i titolari di carte BPER Mastercard, sempre fino a 2 biglietti a testa, esclusivamente pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Lunedì 14 ottobre dalle 12, invece, è prevista la vendita libera per gli eventuali biglietti residui. Tutte le fasi sono solo online su inter.it/tickets.