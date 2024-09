Intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, Beppe Bergomi ha inquadrato il momento dei nerazzurri: "L’Inter il derby lo ha perso nella testa e nell’atteggiamento. Era completamente sbagliato, il secondo tempo soprattutto. Zielinski e Frattesi sono energie diverse. Barella non ha fatto un grande derby, ma spostato e con Frattesi dentro è andato tutto male. Quando cambia l’Inter gioca in maniera diversa, Frattesi gioca con inserimenti e non in palleggio. Con lui puoi giocare anche con una sola punta e un Bisseck in più".