Al Gran Galà dell'Assocalciatori, ieri sera, era presente anche Beppe Bergomi. Intervistato da Calcio in Pillole, allo "Zio" è stato chiesto qual è il giocatore più forte di questa Serie A. "Bella domanda. Ci sono dei giocatori insostituibili, come Calhanoglu. Vediamo quando manca Rodri al Manchester city, anche se hanno anche altri problemi. Sono giocatori che determinano. Avere un sostituto all'altezza non è semplice. Per cui in questo momento mi viene in mente Calhanoglu".