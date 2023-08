Intervenuto come di consueto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi esprime le sue sensazioni sul cambio di interpreti nell'attacco dell'Inter. Lo Zio si focalizza sull'arrivo di Alexis Sanchez e sull'addio di Joaquin Correa, partendo proprio dal Tucu: "Il pubblico di San Siro a volte è spietato e quando ti prende di mira vai in difficoltà. Però a volte non ci vuole tanto per riconquistarlo, bastava vedere voglia, un recupero, una scivolata. Lui questo non l'ha mai fatto vedere, forse non ce l'ha dentro. L'arrivo di Sanchez mi ha sorpreso perché non si erano lasciati bene, reclamava spazio ma secondo me lo poteva fare in maniera diversa. Lo scorso anno ha fatto 14 gol, ha fatto una buona stagione. Ha personalità e ha quel carisma giusto, ovviamente anche lui deve accettare di essere nelle rotazioni. Lo scorso anno l'Inter è ripartita quando Inzaghi ha iniziato a cambiare, non puoi pensare che Lautaro le giochi tutte. Arnautovic? A volte prendi l'ultima scelta e scopri che è quello più funzionale".

