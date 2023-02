A pochi giorni dal Derby di Milano, Beppe Bergomi inquadra il momento dell'Inter in vista del big match di San Siro: "Si può pensare che l’Inter sia favorita perché anche contro l’Atalanta ho visto una squadra matura, ma questa partita porta tante insidie - esordisce lo Zio a Sky Sport -. Se l’Inter mentalmente pensa di essere superiore e di essere favorita, sbaglia. Dzeko o Lukaku? Assolutamente Dzeko, con Lautaro è un’intesa che va avanti da un anno e mezzo. Lukaku è in ritardo, anche se nel secondo tempo con l’Atlanta ho visto qualche sprazzo del Lukaku che conoscevamo in passato. Il derby è una partita diversa dalle altre, ti porta a rifiutare la sconfitta. Tante volte chi ha le motivazioni migliori le tira fuori e vince".